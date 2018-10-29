Александр Панов: "Глупо ждать чего-то нового от сотрудничества Карпина с Федуном"

Бывший игрок "Зенита" Александр Панов в интервью "СЭ" отметил, что не верит в слухи о возможном назначении Валерия Карпина в "Спартак". По его словам, тренер "Ростова" не согласится возглавить красно-белых.

– Карпин, полагаете, не сработается с Федуном, который при расставании назвал его сбитым летчиком?

– Да. А смысл Валере вновь окунаться в такую атмосферу? Расставание получилось не самым гладким. Наверное, сейчас Карпин не пойдет в "Спартак" из-за руководства. Глупо ждать чего-то нового от сотрудничества Карпина с Федуном. Не те у Карпина амбиции.

– Так, может быть, амбиции Карпина и заключаются в том, чтобы стать чемпионом со "Спартаком" с третьей попытки?

– В жизни все бывает. Но мне несильно верится, что Валера даст согласие. (Виталий Айрапетов)

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