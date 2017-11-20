Александр Панов: "Если бы Дзюба не говорил ничего лишнего в адрес "Спартака"..."

Известный болельщик "Спартака" Александр Панов считает, что нападающий "Зенита" Артем Дзюба набрал неплохую форму, а его появление на поле помогает сине-бело-голубым. По его словам, реакция со стороны болельщиков не была бы столь негативной, если бы игрок не говорил ничего в их адрес.
– Дзюба вернется на свой прежний уровень?
– Считаю, он все равно выглядит неплохо. Мобильный, мощный форвард, который усиливает игру сине-бело-голубых. Не сомневаюсь, что настрой на "Спартак" у него будет просто сумасшедший.
– Многие болельщики "Спартака", между тем, по-прежнему называют его предателем...
– Я не могу считать Дзюбу предателем, потому что начал болеть за "Спартак" относительно недавно... Человек выбрал свой путь. Я как болельщик воздержусь от комментариев. Могу сказать лишь одно.
– Что же?
– Если бы Артем не говорил ничего лишнего в наш адрес, реакция со стороны болельщиков не была бы столь негативной. Дзюба своими высказываниями иногда оскорбляет людей, которые переживают за красно-белых. Он же сам здесь играл, зачем называть людей сектантами? Это болельщики, а не сектанты! Я же не говорю ничего плохого про "Зенит". (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Bibigon2000
ты уже насосался у колпинской мини-свинки? иди домой,не отрыгивай сюда спермой...
21:17
баламошка
Bibigon2000 о,вот и дерьмо свиное проснулось! чмошка разродилась очередным выпердышем//////////Привет, Машка! Тёмка тебя до сих пор каждый день прёт?!
21:03
Bibigon2000
о,вот и дерьмо свиное проснулось! чмошка разродилась очередным выпердышем
21:01
баламошка
Артём Орзул - крыса и муж Кокошки. Итого - типичный баклан.
20:54