Александр Панов: "Если бы Дзюба не говорил ничего лишнего в адрес "Спартака"..."

Известный болельщик "Спартака" Александр Панов считает, что нападающий "Зенита" Артем Дзюба набрал неплохую форму, а его появление на поле помогает сине-бело-голубым. По его словам, реакция со стороны болельщиков не была бы столь негативной, если бы игрок не говорил ничего в их адрес.

– Дзюба вернется на свой прежний уровень?

– Считаю, он все равно выглядит неплохо. Мобильный, мощный форвард, который усиливает игру сине-бело-голубых. Не сомневаюсь, что настрой на "Спартак" у него будет просто сумасшедший.

– Многие болельщики "Спартака", между тем, по-прежнему называют его предателем...

– Я не могу считать Дзюбу предателем, потому что начал болеть за "Спартак" относительно недавно... Человек выбрал свой путь. Я как болельщик воздержусь от комментариев. Могу сказать лишь одно.

– Что же?

– Если бы Артем не говорил ничего лишнего в наш адрес, реакция со стороны болельщиков не была бы столь негативной. Дзюба своими высказываниями иногда оскорбляет людей, которые переживают за красно-белых. Он же сам здесь играл, зачем называть людей сектантами? Это болельщики, а не сектанты! Я же не говорю ничего плохого про "Зенит". (Виталий АЙРАПЕТОВ)