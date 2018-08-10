Александр Панов: "Думаю, Еременко вытеснит Глушакова из состава"

Бывший игрок "Зенита" Александр Панов отметил, что подписание Романа Еременко - хорошее событие для "Спартака". По его словам, любой игрок не может растерять форму, если умеет играть в футбол.

- Приход в "Спартак" Еременко - это хорошее событие, - приводит "Российская газета" слова Панова. - Раз Массимо Каррера одобрил этот переход, значит футболист нужен команде. По игре за ЦСКА Еременко выглядел очень интересно, был одним из лидеров команды. Надеюсь, что и теперь он проявит свои лучшие качества.

- Но он не играл почти два года, и в ближайшее время пока еще не сможет участвовать в официальных матчах. Нет опасений, что за этот период он растерял форму?

- Когда человек умеет играть в футбол, он не может растерять форму. Он может не быть в определенных кондициях, но не думаю, что Еременко потерял все то, что имел раньше. Да, он долго не играл, у него не было игровой практики, изнурительных тренировок. Но футбол - это игра головой, понимаете? А остальное тело делает то, на что его программирует голова. У Еременко эта "голова" есть, и она "Спартаку" пригодится.

- У "Спартака", согласитесь, насыщенная средняя линия - до такой степени, что даже капитан команды Глушаков остается на лавке. Кого, по-вашему, Еременко может вытеснить из основы, с кем он будет конкурировать за место в составе?

- Думаю, именно Глушакова он и вытеснит. Они игроки примерно одного плана. Роман Зобнин точно останется в основе, потому что он выполняет колоссальный объем работы. "Спартаку" не хватает именно атакующего полузащитника, который имеет возможность созидать. Таким футболистом является Софьян Ханни, но он не играет - я не знаю, по каким причинам. Еременко я вижу альтернативой Ханни.