Александр Панов: "Для начала Луческу нужно на своем поле обыграть "Терек"

Бывший нападающий "Зенита" Александр Панов в интервью "СЭ" ответил на слова главного тренера клуба из Санкт-Петербурга Мирчи Луческу по поводу чемпионства "Спартака". Вчера румынский специалист сказал следующее: "Не думаю, что "Спартак" был лучшим по игре, но он заслужил победу, все было на его стороне. Была поддержка прессы и другая поддержка тоже".

– Ну что тут сказать… Всегда хочется уколоть победителей, - считает Панов. - Но, как говорится, победителей не судят. Это мнение Луческу. Наверное, для начала нужно на своем поле обыграть "Терек", чтобы претендовать на что-то.

А говорить о том, что "Спартак" не достоин… В турнирной таблице все написано черным по белому. На вершине "Спартак" с отрывом в 11 очков. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Панова