Александр Мостовой: "Я не готов "закапывать" Максимовича"

Бывший полузащитник "Спартака" Александр Мостовой в интервью "СЭ" отметил, что претензии по матчу 27-го тура чемпионата России против "Ахмата" (1:3) можно предъявлять ко многим игрокам красно-белых. Мостовой также добавил, что в прошлом сезоне у москвичей были схожие проблемы в обороне.

- Центр обороны "Спартака", да и в целом защита красно-белых – катастрофа?

– Я не раз говорил. Когда все хорошо, ошибки защитников не особо видны.

– Вы о чем?

– В прошлом сезоне "Спартак" стал чемпионом, но защитники много ошибались так же, как и сейчас. Просто в концовках игр у москвичей залетали сумасшедшие мячи, они вырывали матчи на зубах и так далее. Поэтому огрехи обороны отходили на второй план. Но те же самые защитники допускали примерно такие же ляпы.

– Что Максимович делает в "Спартаке"? Ведь в эпизоде с третьим голом Бериша просто сделал из него статиста.

– Так ведь Максимович ошибся и в матче с "Тосно", когда команда Парфенова забивала на последней минуте. Ну вот… Что тут сказать, что делать?

– У вас нет ответа?

– Для этого есть тренер, селекционный отдел. Я не могу говорить, что Максимович – не уровень "Спартака". Некорректно. Хотя, поверьте мне, я прекрасно знаю, кто на что способен, кто что из себя представляет на поле. Но говорить о качествах футболистов не хочется публично. Я не готов "закапывать" Максимовича. Ведь претензии по игре с "Тереком" можно предъявить ко многим игрокам.

– К Комбарову?

– Зачем переходить на персоналии? Просто в прошлом сезоне сзади было примерно то же самое. Но "Спартак" стал чемпионом. Все кричали, носили на руках Комбарова, Ещенко и кого угодно. Понимаете, это футбол. "Краснодар" вчера выигрывал у ЦСКА, все было здорово. Не понимал, во что играли армейцы. А потом два удара Мусы – два гола.

Причем я уже не раз говорил: Муса вернется в Россию, чуть освоится и станет здесь одним из лучших, если не лучшим в чемпионате. У него есть качества, которые позволяют ему тут феерить. В Англию поехал и понял, что там ему тяжело…. А здесь все у него получится. В России он спокойно будет себя проявлять. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Мостового - скоро на "СЭ"