Александр Мостовой: "Я бы не сказал, что получил удовольствие от игры "Спартака"

Экс-игрок "Спартака" Александр Мостовой в интервью "СЭ" отметил, что не получил удовольствия от игры красно-белых в матче 12-го тура чемпионата России против "Урала" (2:0). По его словам, столичная команда сделала то, что должна была.

– Получили удовольствие от игры "Спартака"?

– Да я бы не сказал, что получил удовольствие. Просто был уверен, что "Спартак" обыграет этот "Урал".

– Откуда такая уверенность?

– Казалось бы, у Тарханова вроде бы крепкая команда. Но в том то и дело, что вроде бы... Опять мы возвращаемся к реалиям нашего чемпионата. Все одно и то же!

– Что вы имеете в виду?

– "Спартак", не напрягаясь, после тяжелого матча с "Ливерпулем", спокойно выиграл, воспользовавшись ошибками "Урала". (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полное интервью Александра Мостового