Александр Мостовой: "Я бы не сказал, что получил удовольствие от игры "Спартака"

Экс-игрок "Спартака" Александр Мостовой в интервью "СЭ" отметил, что не получил удовольствия от игры красно-белых в матче 12-го тура чемпионата России против "Урала" (2:0). По его словам, столичная команда сделала то, что должна была.
– Получили удовольствие от игры "Спартака"?
– Да я бы не сказал, что получил удовольствие. Просто был уверен, что "Спартак" обыграет этот "Урал".
– Откуда такая уверенность?
– Казалось бы, у Тарханова вроде бы крепкая команда. Но в том то и дело, что вроде бы... Опять мы возвращаемся к реалиям нашего чемпионата. Все одно и то же!
– Что вы имеете в виду?
– "Спартак", не напрягаясь, после тяжелого матча с "Ливерпулем", спокойно выиграл, воспользовавшись ошибками "Урала". (Виталий АЙРАПЕТОВ)