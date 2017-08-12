Александр Мостовой: "У футболистов ЦСКА в головах осталось предыдущее поражение в дерби"

Бывший полузащитник "Спартака" Александр Мостовой в преддверии центрального матча 6-го тура чемпионата России отметил, что вратарь ЦСКА Илья Помазун будет допускать ошибки и главное, чтобы они его не сломали. По его мнению, в предстоящей игре красно-белые способны преподнести подарок армейцам.

– Явного фаворита игры я не вижу, даже при том что ЦСКА играет на своем стадионе. Лично для меня интрига в матче такова: воспоминания о прошлогодней игре (речь идет о матче 2-го круга чемпионата России-2016/17, в котором "Спартак" обыграл ЦСКА на его поле со счетом 2:1. – Прим. "СЭ") между этими командами, когда победа была важнее армейцам, потому что они еще могли включиться в гонку за чемпионство. Но они проиграли, и это, конечно, осталось в голове у многих футболистов ЦСКА. "Спартак" тоже это помнит. Они могут преподнести подарок армейцам, – рассказал Мостовой.

– Что думаете о вратарской ситуации в обеих командах: не известно, будет ли играть Акинфеев у ЦСКА, и кто займет место в воротах "Спартака", тоже не ясно?

– Селихова мы видели не только в матчах за "Спартак", все знают, как он играет. Но дело в том, что Ребров является основным вратарем. Поэтому неизвестно, кто выйдет на игру. Что касается Помазуна, еще после первого матча, когда он пропустил два мяча, я сказал, что трудно ожидать многого от парня, который не играл на таком уровне. Где-то его надо было пробовать. У него сейчас шанс, и нужно в этой ситуации помогать и подбадривать. Помазун будет допускать эти ошибки. Главное, чтобы они его не сломали.

– Кого бы вы поставили на ворота в дерби на месте Карреры?

– Трудно рассуждать, когда ты не находишься в команде и не знаешь, что там происходит и кто как работает. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Напомним, матч ЦСКА – "Спартак" состоится 12 августа на "Арене ЦСКА". Встреча начнется в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.

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