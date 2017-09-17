Александр Мостовой: "Таски не пожал руку Каррере? Думаю, что внутри команды не все хорошо"

Бывший полузащитник "Спартака" Александр Мостовой после упущенной победы в матче с "Тосно" (2:2) отметил, что для команды Массимо Карреры это кошмарный результат. По его словам, судья допустил ошибку, удалив защитника хозяев Виталия Шахова.

– Не сказал бы, что этот матч стал худшим для "Спартака" в этом сезоне. Отмечу, что в моменте с красной карточкой игроку "Тосно", судья допустил ошибку. В том эпизоде ничего не было. Шахов просто выставил руку, а спартаковец хитро сыграл – упал. Он и до мяча-то не добегал.

Что произошло с командой в последние минуты, думаю, даже Каррере трудно разобрать. Надо отдать должное игрокам "Тосно", что они не сдавались и воспользовались своими шансами. Но упущенная победа "Спартака" – это кошмарно.

– У вас не складывается впечатление, что Каррера сейчас не управляет командой? Уже третий футболист не протянул ему руку после замены? До Таски этого не делали Промес и Луиз Адриано.

– Все это – отпечаток прошлого чемпионата. Чемпионский сезон сейчас аукается, потому что многие футболисты еще живут тем успехом. Думают, что так будет каждый год. Надо перезагружаться и больше работать. А когда нет результата, все сразу и вылезает наружу. Есть команды, которые играют плохо, но выигрывают, а такие моменты не видятся: руку не пожал, ногу не пожал. Понятно, что внутри команды не все хорошо. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)