Александр Мостовой: "Ташаев в "Спартаке"? В "Динамо" тоже неплохие условия"

Бывший хавбек красно-белых и сборной России Александр Мостовой выразил своё мнение о предстоящем переходе полузащитника "Динамо" Александра Ташаева в "Спартак".

- Заиграет ли он в новой команде? Все зависит от самого футболиста. Ташаев, в принципе, неплохо проявил себя во второй половине сезона в "Динамо", хотя у нас было много примеров, когда вроде бы перспективный и способный игрок терялся при переходе в топ-клуб, - говорит Мостовой. - Да и вообще, есть ли для него смысл переходить в "Спартак", если бело-голубые собираются строить команду хорошего уровня, плюс не за горами открытие шикарного нового стадиона. Так что условия для развития и в этой команде неплохие.

- То есть, вы считаете, что Ташаеву лучше никуда не уходить?

- Советовать смысла не вижу - могут не послушать. (Иван ТОРОПЦЕВ)

Напомним, что, по информации "СЭ", Ташаев написал заявление об уходе из клуба. Фаворит в борьбе за футболиста - "Спартак".