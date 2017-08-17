Александр Мостовой: "Странно, что "Милан" отказывается от Ньянга в пользу "Спартака"

Бывший полузащитник "Спартака" и сборной России Александр Мостовой позитивно оценил переход нападающего "Милана" М'Бая Ньянга в красно-белый клуб. По словам Мостового, 22-летний француз талантливый игрок.

- Ньянг - добротный нападающий, - заявил Мостовой. - Одно время был основным, а потом сел в запас и не играл около полугода. Вероятно, неважно себя чувствовал или были какие-то проблемы с главным тренером. Странно, что итальянский клуб отказывается от молодого француза. В "Спартаке" уже много игроков из "Милана". Это говорит о хорошей работе агентов. (Евгений БЕЛОУСОВ)

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