05:35 | Футбол — РПЛ

Александр Мостовой: "Спартаку" в матче с "Краснодаром" нужно реабилитироваться перед болельщиками"


Бывший полузащитник "Спартака" Александр Мостовой отметил, что красно-белые в матче 4-го тура РПЛ против "Краснодара" должны показать злость и самоотдачу. По его словам, команда может реабилитироваться за вылет из Лиги чемпионов от ПАОК.

- Если "Спартак" не покажет себя в Краснодаре хотя бы в плане злости и самоотдачи, то его перспективы будут весьма сомнительными, – приводят "Известия" слова Мостового. — Команде нужно реабилитироваться перед болельщиками и самими собой за неудачу. Как это удалось "Зениту", после разгрома в Минске выигравшему непростой выездной матч в Казани против "Рубина" (0:1).

Дополнительная информация

https://iz.ru/778221/aleksei-fomin-sevastian-terletckii/iskupit-vinu

К комментариям
0
Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 4-й тур
Материалы других СМИ