Александр Мостовой: "Спартаку" в матче с "Краснодаром" нужно реабилитироваться перед болельщиками"

Бывший полузащитник "Спартака" Александр Мостовой отметил, что красно-белые в матче 4-го тура РПЛ против "Краснодара" должны показать злость и самоотдачу. По его словам, команда может реабилитироваться за вылет из Лиги чемпионов от ПАОК.

- Если "Спартак" не покажет себя в Краснодаре хотя бы в плане злости и самоотдачи, то его перспективы будут весьма сомнительными, – приводят "Известия" слова Мостового. — Команде нужно реабилитироваться перед болельщиками и самими собой за неудачу. Как это удалось "Зениту", после разгрома в Минске выигравшему непростой выездной матч в Казани против "Рубина" (0:1).