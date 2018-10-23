Александр Мостовой: "Спартаку" не привыкать к авральным отставкам"

Бывший полузащитник "Спартака" Александр Мостовой отметил, что красно-белые часто оказываются в ситуации, когда на смену уволенному главному тренеру нет новой кандидатуры. В понедельник в отставку был отправлен Массимо Каррера, исполнять обязанности главного тренера будет его помощник Рауль Рианчо.

- "Спартаку" при Леониде Федуне не привыкать к авральным отставкам, - приводят "Известия" слова Мостового. - Мы помним, как Владимир Григорьевич Федотов после Александра Старкова назначался временно исполняющим обязанности, а после нескольких ярких матчей был утвержден главным тренером. Про Валерия Карпина говорили, что он не хочет быть тренером, а в итоге долго продержался на должности. Ну и самый свежий пример - это сам Каррера, по сути ехавший тренировать защитников, а в итоге из-за срыва переговоров с другими кандидатами утвердившийся во главе команды. Так что тут можно чего угодно ждать. Тем более готовой кандидатуры на место Массимо у "Спартака" сейчас явно нет.