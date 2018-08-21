Александр Мостовой: "Спартак" не сломался после неудачи в Лиге чемпионов"

Экс-полузащитник "Спартака" Александр Мостовой считает, что красно-белые обыграли "Краснодар" (1:0) в матче 4-го тура чемпионата России не без доли везения. Бывший игрок московского клуба отметил действия 20-летнего вратаря Александра Максименко во встрече против "быков".

– Радует, что "Спартак" не сломался после неудачи в Лиге чемпионов, – цитируют "Известия" Мостового. – После таких провалов всегда важно преуспеть в следующей игре. И "Спартаку" это удалось, пусть и не без доли везения. Да, "Краснодар" играл лучше и в гораздо большей степени показывал фирменный спартаковский комбинационный футбол, но зато команда Карреры проявила спартаковский характер. Отлично сыграл Максименко, который чувствует себя все более уверенно в качестве основного вратаря, и остальные футболисты без остатка выложились ради победы.