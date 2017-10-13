Александр Мостовой: "Шансы зацепиться за тройку у "Спартака" будут"

Бывший полузащитник "Спартака" Александр Мостовой отметил, что результаты прошлого сезона строились на огромной самоотдаче красно-белых. По его мнению, после чемпионства эмоции у москвичей выгорели.

- Эмоциональный фон, конечно, сказался на "Спартаке", - приводят "Известия" слова Мостового. - При этом я не могу сказать, что структура игры команды изменилась. Они не стали играть хуже. Просто результаты прошлого сезона строились на огромной самоотдаче, стремлении работать и "выжигать" каждый участок поля. За счет этого они добывали победы на последних минутах или удерживали счет при не самой выдающейся игре. А после чемпионства эмоции выгорели и все эти вытащенные матчи стали превращаться в упущенные победы.

В матче с "Ливерпулем" "Спартак" наконец показал то, что он демонстрировал в прошлом сезоне. Если этот настрой красно-белые перенесут на чемпионат России, то шансы зацепиться за первую тройку у них будут. С борьбой за чемпионство уже вряд ли что-то получится - слишком далеко ушел вперед "Зенит".

Удивительно, что "Ахмат" при всех своих неудачах сейчас идет пятым, по сути, повторяя результат прошлого сезона. - Было видно, что грозненцы очень непросто адаптировались к стилю Кононова, предпочитающего играть в контроль мяча. Отсюда нестабильные результаты. Но в итоге свои очки они набрали. Поэтому в матче со "Спартаком" очень трудно выделить фаворита.