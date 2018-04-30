Александр Мостовой: "С трудом верится, что "Зенит" обгонит "Спартак"

Экс-полузащитник красно-белых и сборной России Александр Мостовой прокомментировал "СЭ" ситуацию в борьбе за второе место в РФПЛ. На него претендуют "Спартак" (53 очка после 28 матчей), ЦСКА (52, 28), "Зенит" (50, 28) и "Краснодар" (47, 27).
– У спартаковцев больше шансов финишировать вторыми. У клуба легче календарь, чем у соперников, и пять туров назад можно было попытаться занять и первое место, но не сложилось, – говорит Мостовой.
– Если москвичи не попадут в Лигу чемпионов, с Каррерой могут расстаться. Эта ситуация может повлиять на команду в последних матчах?
– Вряд ли. Ведь и третье место дает право выступлений в ЛЧ. Тяжело поверить, что тот же "Зенит" обойдет "Спартак". Ведь у питерцев впереди игра с "Локомотивом", будет тяжело. (Игорь НОВИКОВ)
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