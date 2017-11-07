Александр Мостовой: "Раньше у нас все было позволено Халку, теперь - Вернблуму"

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой отметил, что арбитр матча 16-го тура чемпионата России "Локомотив" - ЦСКА Сергей Карасев должен был удалить полузащитника армейцев Понтуса Вернблума за удар локтем в лицо Алексея Миранчука. Вместо этого рефери показал шведу желтую карточку.

– Думаю, КДК РФС разберется в этом эпизоде, – приводят "Известия" слова Мостового. – Можно понять Гончаренко: ты теряешь своего игрока после удаления второй матч подряд. И теперь любой свисток судьи действует на нервы. Но с другой стороны, ЦСКА в данном матче странно сетовать на арбитров. Им нужно сказать спасибо, что Карасев не удалил Вернблума. И здесь вопрос к судьям, почему они позволяют футболистам и тренерам так с собой обращаться. Вроде бы Карасев – опытный рефери, судил чемпионат Европы, Олимпиаду, сейчас претендует на чемпионат мира. Но терпит такое хамство. Раньше у нас Халку все позволялось, теперь – Вернблуму.