Александр Мостовой: "Про какой оптимизм идет речь? Ничего сверхъестественного со "Спартаком" не произошло"

Экс-игрок "Спартака" Александр Мостовой в интервью "СЭ" отметил, что у него нет повода для оптимизма после победы красно-белых над "Уралом" (2:0) в 12-м туре чемпионата России. По его словам, "Спартак" должен находиться в лидирующей группе.

– "Спартак" уже шестой в чемпионате. С гораздо большим оптимизмом смотрите теперь на перспективы команды?

– Про какой оптимизм вообще идет речь? Если еще до начала чемпионата мы понимаем, кто окажется в пятерке? "Спартак" должен быть в этой группе. Ничего сверхъестественного не произошло. Удивило бы, если "Урал" будет вторым, а здесь... "Спартак" там и должен находиться!

– "Спартак" даст бой "Севилье" в Лиге чемпионов?

– Хм... А вот и посмотрим. Интересно, как красно-белые будут отбирать очки у испанцев. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полное интервью Александра Мостового