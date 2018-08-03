Александр Мостовой: "Повышенная мотивация и атмосфера могут заставить "Локомотив" и "Спартак" играть через "не могу"

Бывший полузащитник сборной России и испанской "Сельты" Александр Мостовой считает, что мотивация и статус дерби сыграют свою роль в матче 2-го труа чемпионата России "Локомотив" - "Спартак"​. Также он добавил, что пока обе команды не в лучшей форме.

– Понятно, что игрокам обеих команд непросто войти в ритм после чемпионата мира, – цитируют "Известия" Мостового. – Но повышенная мотивация и атмосфера этого дерби должны будут придать соперникам дополнительных моральных сил, заставить их играть через "не могу". По крайней мере по первым матчам "Спартаку" и "Локомотиву" в самоотдаче не откажешь, хотя качество игры пока оставляет желать лучшего. Надеюсь, матч в Черкизово будет более веселым, чем игра за Суперкубок между "Локо" и ЦСКА.

"Локомотив" – "Спартак": чемпионат России по футболу, 4 августа 2018, онлайн-трансляция в 19.00