Александр Мостовой: "После игры со "Спартаком" не стоит перехваливать Довбню"

Бывший полузащитник "Спартака" Александр Мостовой после матча 8-го тура чемпионата России между "СКА-Хабаровск" и красно-белыми (0:0) отметил, что нужно продолжать следить за вратарем хабаровчан Александром Довбней, но не перехваливать его. Мостовой подчеркнул, что в России много способных голкиперов.
– Довбня пригодился бы "Спартаку"?
– А почему сейчас вспомнили об этом вратаре? Да, он сыграл хорошо против "Спартака", но такое бывает. У нас много способных голкиперов и полевых футболистов, просто надо их раскрыть.
– Не стоит его перехваливать?
– Не стоит. Вот кто год назад знал Селихова и Лунева? А сейчас они основные голкиперы ведущих клубов. Довбня – хороший вратарь, но не надо его перехваливать. Надо продолжать за ним следить. (Павел ГУРЕВИЧ)
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Ничего особо выдающегося Довбня не совершил.Тем мячи.которые он отразил,вратарь обязан отражать.Просто качественно сделал свою работу.
15:39