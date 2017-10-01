Александр Мостовой: "Педро Роша вроде добротно сыграл, но ничем не поразил"

Экс-игрок "Спартака" Александр Мостовой в интервью "СЭ" отметил, что не может определить уровень игроков красно-белых на фоне "Урала". Красно-белые в субботу обыграли команду из Екатеринбурга в матче 12-го тура чемпионата России - 2:0.

– Как вам Педро Роша, забивший свой первый гол за красно-белых?

– Ну как? Я бы не сказал, что он чем-то меня поразил. Забил, вроде, добротно сыграл. Но мне трудно сравнивать. Или вы предлагаете мне делать выводы на фоне "Урала"? Нет, я не готов. После того, как мы увидели игры "Ливерпуля" и "МЮ" три дня назад в Москве? Я вас умоляю...

– Хоть что-то насторожило в игре москвичей?

– Нет. "Урал" впереди ничего не создал. Вот и все. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полное интервью Александра Мостового