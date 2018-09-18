Александр Мостовой - о стихах Назарова, Ещенко и Глушакове: "Лайкнул или не лайкнул - нужно меньше внимания обращать на это"

Экс-полузащитник "Спартака" Александр Мостовой в интервью "СЭ" прокомментировал пост в Инстаграме известного актера и болельщика красно-белых Дмитрия Назарова, который написал стихотворение, раскритиковав главного тренера команды Массимо Карреру.

- Он имеет право высказываться, ничего в этом такого не вижу, - сказал Мостовой. - Ну высказался и высказался, любой болельщик имеет на это право. К такой ситуации нужно спокойно относится. Если говорить о "Спартаке", то клуб идет на втором-третьем местах, начинается групповой этап... Все еще впереди. Ничего плохого тут не вижу.

- Глушаков и Ещенко лайкнули пост Назарова, хотя потом Денис уточнил, что не делал этого и что у него хорошие отношения с Каррерой...

- И тут я ничего не вижу, спокойно отношусь. Надо всем так. Ну лайкнул или не лайкнул... Сейчас все живут этими лайками, в интернете больше, чем в реальной жизни. Поэтому у нас и происходит непонятно что. Нужно меньше внимания обращать.

(Игорь Новиков)

Глушаков и Ещенко лайкнули посты с критикой Карреры. Подробности - здесь.