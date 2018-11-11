Александр Мостовой – о "Спартаке": "Капитанскую повязку столько раз передают. Кошмар!"

Бывший полузащитник "Спартака" и сборной России Александр Мостовой – о сегодняшнем поражении красно-белых от "Уфы" (0:2) в гостевой встрече 14-го тура РПЛ.

Башкирский клуб проводил первую встречу под руководством нового главного тренера Дмитрия Кириченко, и одержал первую победу в чемпионате с 29 сентября. Москвичи уступили в РПЛ второй раз подряд – в 12-м туре они проиграли на своем поле "Уралу" (1:2).

– У меня очень неприятные впечатления, – говорит Мостовой. – До сегодняшней встречи мне казалось, что после победы над "Рейнджерс" "Спартак" встрепенется. Ясно, что "Уфе" отступать некуда, но ожидалось, что красно-белые хотя бы не уступят, а тут, видите, как получилось.

Опять возвращаемся к тому, что в команде все непредсказуемо. Снова непонятные действия в обороне, странные замены и подбор состава… Ну действительно, так нельзя! В первом тайме, в принципе, спартаковцы смотрелись даже поинтереснее, а во втором получили два…

– Насчет замен – это вы о последней у Рианчо, когда при счете 0:1 он поменял Джикию на Боккетти?

– Об этом я и говорю! Сначала, когда увидел состав, не совсем понял, почему, например, Ребров в воротах, хотя я ничего против Артема не имею. Ещенко давно не играл, а тут – в старте. Постоянно выходил на поле Боккетти – а с "Уфой" он начал со скамейки. Как по мне, менять надо Кутепова, а получается, что убирают то Джикию, то Бокетти. Зе Луиш, например, мог выйти в паре Луизом Адриану, а не вместо него. Глушаков вполне нормально смотрелся, почему его заменили?

Нет стабильности. Когда команда стабильна, то она постоянна и в составе, и в результате. Этого в "Спартаке" сейчас нет, вот и получается, что проигрывают "Уфе". Многие вещи мне не понятны. А Рианчо… Я не воспринимаю его как тренера. Многие спрашивают: "Кто это такой?" – отвечаю: "Не знаю".

– Что нужно сделать "Спартаку", чтобы выйти из пике? И способен ли помочь в этом Кононов или любой другой наставник, который придет в клуб?

– Рецепт простой – футболистам нужно играть. Кто бы ни был на тренерской скамейке, на поле ведь выходят именно они. Футболистам нужно сплотиться, наладить понимание между собой, никто кроме них положение не выправит. По составу-то "Спартак" – нормальная команда, домашняя встреча с "Рейнджерс" лишний раз это показала.

– То, что в Уфе капитанскую повязку передали друг другу столько раз (Глушаков вывел команду на поле, после замены хавбека Фернанду передавал повязку Джикии, а позже – Боккетти, который заменил Джикию. – Прим. "СЭ") – подтверждение проблем в коллективе?

– Безусловно. Эта ситуация о многом говорит. Наверное, еще Каррера, в начале сезона постоянно тасуя состав, начал вносить эту нестабильность, которая продолжает набирать мощь. Дело дошло до ротации капитанской повязки! Смешно уже!

– Это может быть знаком неуважения к повязке, к клубу в целом?

– Нет, слишком громкое слово. Просто нет постоянства, уверенности и начинается: один другому передает, третьего меняют, убирают… Кошмар! (Иван Торопцев)

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