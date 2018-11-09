Александр Мостовой: "Непонятно, будут ли игроки "Спартака" биться за Рианчо в Уфе"

Бывший полузащитник "Спартака" Александр Мостовой отметил, что игра 14-го тура чемпионата России против "Уфы" станет тяжелым испытанием для красно-белых. По его словам, сейчас в коллективе сложилась нестабильная ситуация.

- Для красно-белых матч в Уфе - двойное или даже тройное испытание, - приводят "Известия" слова Мостового. - Во-первых, смена тренера мобилизует хозяев поля. Для любой команды всегда не очень хорошо играть против соперника, только что проведшего такие перестановки. Во-вторых, красно-белые провели тяжелый матч в Лиге Европы, состоявшийся всего за три дня до выезда в "Уфу".

В-третьих, общая атмосфера в клубе и команде, преобладающая после отставки Карреры, сейчас не самая благоприятная. Непонятно, будут ли игроки "Спартака" биться за Рианчо, если уже ясно, что он не останется главным тренером и во время перерыва на матчи сборных футболистов будет готовить новый специалист.