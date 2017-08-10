Александр Мостовой: "Не надо восторгаться Кокориным"

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой отметил, что форвард "Зенита" Александр Кокорин выполняет свои обязанности, забивая голы. По его словам, не нужно восторгаться игрой нападающего, который записал на свой счет уже четыре мяча со страта чемпионата.

– Кокорин – опять лучший игрок матча?

– Да как вам сказать. Мне понравились слова Манчини про Кокорина после победы над "Спартаком" о том, что Александр еще ничего особенного не сделал.

– Но ведь по сравнению с прошлым сезоном он здорово преобразился.

– Ребята, Кокорин делает свою работу. Точка. Надо успокоиться и не восторгаться его игрой. Ему уже 26 лет, и он вдруг начал забивать. А что тут такого странного? Это его обязанность! Тем более, человек играет только в премьер-лиге, нигде в Европе себя еще не пробовал. Ему не 20 лет, он должен поражать чужие ворота. Молодец. Но не более. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полное интервью Александра Мостового