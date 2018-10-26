Александр Мостовой: "Кто такой Рианчо, я вообще не знаю. Удивляет, как люди становятся главными тренерами"

Бывший полузащитник "Спартака" и сборной России Александр Мостовой отметил, что ничего не знает об исполняющем обязанности главного тренера красно-белых Рауле Рианчо.

- Не знаю, почему говорят о Кононове. У него контракт с тульским "Арсеналом". Не понимаю, как такое возможно (чтобы он возглавил "Спартак"), - цитирует "РИА Новости" Мостового. - Хотя у нас бывают разные истории. Кто такой Рианчо, я вообще не знаю.

Как бы ни говорили, где он работал – у нас многие люди работали в разных клубах. Занимались физподготовкой, носили мячи или надували их. Спокойно к этому отношусь, но иногда удивляет, как люди становятся главными тренерами.