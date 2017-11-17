Александр Мостовой: "Краснодар" - фаворит в матче со "Спартаком"

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой отметил, что у "Краснодара" больше шаснов на победу в матче 17-го тура РФПЛ против "Спартака". По его словам, у "быков" после двух побед эмоциональный подъем, что может стать преимуществом в этой игре.

– Думаю, фаворитом этого матча является "Краснодар", – приводят "Известия" слова Мостового. — Подопечные Игоря Шалимова имеют преимущество своего поля и выиграли в последних двух встречах. А в матче против такого принципиального соперника, как "Спартак", у них будет особый настрой. Тем более в случае победы "Краснодар" сможет оторваться от конкурентов в борьбе за медали и закрепиться на третьем месте. Обе команды сейчас находятся примерно на одном уровне, обе способны как выиграть, так и неожиданно проиграть. Однако за счет вышеперечисленных факторов "быки" выглядят более предпочтительным претендентом на три очка в этой встрече.

Я​ говорил, что не надо хоронить "Краснодар", даже в период их "черной серии", когда все постоянно критиковали Шалимова. Впрочем, Игоря вообще бесконечно критикуют. Но даже после поражения от "Локомотива" было ясно, что победа в одной-двух играх выведет "Краснодар" на третье место. Так и произошло. Обыграли "СКА-Хабаровск" и "Тосно", и теперь — снова в медальной гонке.