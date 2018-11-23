Александр Мостовой: "Кононову в первых матчах нужен результат"

Бывший полузащитник "Спартака" Александр Мостовой отметил, что новому тренеру красно-белых Олегу Кононову необходимо обязательно показать результат в первых играх. "Спартак" в 15-м туре сыграет с "Крыльями Советов".

- Игра команды в последних матчах чемпионата — это никуда не годится, – приводят "Известия" слова Мостового. — Особенно странно, что игроки были способны при Рианчо показать характер в еврокубках, победив "Рейнджерс" (4:3), и в то же время проигрывали в национальном первенстве "Уралу" (1:2) и "Уфе" (0:2). Тяжело понять, в мотивации тут дело или в тактике. Хочется надеяться, что в матче с "Крыльями Советов" Кононову удастся если и не показать хорошую игру, то хотя бы добиться нужного результата. Всё равно основную работу ему придется проводить уже в зимнем перерыве, а сейчас нужно любой ценой избежать потерь в оставшихся матчах национального первенства, а также выйти из группы в Лиге Европы.