Александр Мостовой: "Как побед не стало - сразу все требуют усиление для "Спартака"

Бывший полузащитник "Спартака" Александр Мостовой после матча 8-го тура чемпионата России между "СКА-Хабаровск" и красно-белыми (0:0) отметил, что этим же составом москвичи в прошлом году выиграли премьер-лигу. Мостовой подчеркнул, что результаты команды вызывают вопросы к игрокам и тренерскому штабу.

– Усиление "Спартаку" необходимо?

– Мне не нравится, что все время говорят об усилении "Спартака". Когда красно-белые три месяца назад у всех выигрывали, никто не говорил о необходимости трансферах, все было хорошо. Как побед не стало – сразу все требуют усиление. А что с этими футболистами стало?

– Однако "Спартак" пропустил 13 мячей, это второй результат с конца после "Анжи". Неужели защитник не нужен?

– Но эта же оборона играла два месяца назад, и им забить никто не мог! Поэтому возникают вопросы к самим футболистам и тренерскому штабу. Но для меня ничего удивительного нет, такое бывает.

Если говорить о трансферах, в любую линию нужен хороший игрок. Никто не откажется от качественного футболиста. Но, к сожалению, нового Халка найти очень трудно. (Павел ГУРЕВИЧ)

Трансляция матча "СКА-Хабаровск" – "Спартак"