Александр Мостовой: "Интересно посмотреть, как Еременко впишется в игру "Спартака"

Экс-полузащитник "Спартака" Александр Мостовой считает, что у красно-белых высокие шансы на победу над "Арсеналом" в матче 11-го тура чемпионата России. Также он ждет появляенися на поле полузащитника Романа Еременко​.

– Интересно посмотреть, как Роман впишется в игру команды, если выйдет с первых минут, – цитируют "Известия" Мостового. – Другое дело, после хорошего матча Лиги Европы с "Вильярреалом" (3:3) и победы над "Енисеем" Каррера вряд ли решит резко менять состав. Но в игре против играющего и дающего играть другим "Арсенала" у "Спартака" не должно быть таких проблем, как против закрытых "Ахмата" и "Ростова". Поэтому шансов на победу будет гораздо выше – как с Еременко в старте, так и без него.