Александр Мостовой: "И "Спартак", и ЦСКА достойны второго места. А ставлю на красно-белых"

Экс-хавбек сборной России и "Спартака" Александр Мостовой прокомментировал "СЭ" ситуацию в борьбе за вторую прямую путевку в Лигу чемпионов. "Спартак" перед заключительным туром идет на втором месте с 56 очками, у ЦСКА после победы над "Арсеналом" (6:0) стало 55, у "Краснодара" – 53.

– И "Спартак", и ЦСКА достойны занять второе место. Это прямая путевку в Лигу чемпионов – обе команды будут бороться до последнего. Но у красно-белых больше шансов – они опережают армейцев на одно очко, – отметил Мостовой. – К тому же команде Каррере играть с "Динамо", которое обеспечило себе спокойную жизнь. А "Анжи" еще пока нет – махачкалинцы будут биться за место в РФПЛ. Им победа необходима больше, чем бело-голубым, поэтому ЦСКА придётся гораздо тяжелее. Я ставлю на "Спартак". По поводу шансов "Краснодара" могу сказать только то, что они есть. Но не очень верю, что этот клуб попадет в ЛЧ. (Игорь НОВИКОВ)