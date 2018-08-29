Александр Мостовой: "Хотел бы поиграть на "Открытие Арене" в красно-белой майке"

Бывший полузащитник "Спартака" и сборной России Александр Мостовой, которому 22 августа исполнилось 50 лет, побывал в музее красно-белых. Недавний юбиляр в интервью клубной пресс-службе сказал, что экспозиция на домашнем стадионе 10-кратных чемпионов России входит в пятерку лучших в мире.

– Я много раз про него слышал, и вот, наконец, побывал. Потрясающе! В пятерку лучших футбольных музеев он точно входит. А я, поверьте, много где побывал, – сказал Мостовой. – Впечатления сильные. Особенно волнительным был момент, когда меня подвели к стенду со всеми игроками, когда-либо игравшими в красно-белой форме, я ввел свою фамилию, и на экранах появились мои старые фотографии, видео голов в моем исполнении.

– Как вам "Открытие Арена" в целом?

– Я несколько раз работал на этом стадионе в роли комментатора. Но теперь впервые увидел домашнюю раздевалку, вышел к полю. Шикарная арена! Конечно, любой ветеран, когда появляется что-то новое и лучшее (а оно всегда появляется), представляет себя на месте нынешних игроков. И мне хотелось бы поиграть на таком стадионе в красно-белой майке. А еще не отказался бы скинуть лет 20!

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