Александр Мостовой: "Хочется надеяться, что дерби с ЦСКА будет для "Спартака" хорошим раздражителем"

Экс-полузащитник "Спартака" Александр Мостовой перед матчем 8-го тура чемпионата России против ЦСКА​ выразил надежду, что красно-белые дадут бой. Игра состоится в воскресенье.

– Есть ощущение, что в команде сейчас дисбаланс как в игровом плане, так и в части взаимоотношений в коллективе, – цитируют "Известия" Мостового. – Каррера постоянно тасует состав, сажая на лавку то одних, то других. В чемпионате России это поначалу давало результат, но в еврокубках мы видим, что это сказывается, – матч с "Рапидом" наглядно это продемонстрировал, поскольку красно-белые почти не создали моментов в Вене. Хочется надеяться, что дерби с ЦСКА будет для всех спартаковцев хорошим раздражителем, бой будет дан независимо от обстоятельств.

ЦСКА – "Спартак": чемпионат России, РПЛ, 8-й тур, 23 сентября 2018, онлайн-трансляция матча, начало – 19.00 (мск)