Александр Мостовой: "Глушакову остается доказывать игрой свою состоятельность"

Бывший полузащитник "Спартака" и сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от игры 12-го тура между красно-белыми и "Рубином".

- Возможно, эмоциональный заряд от смены тренера даст положительный результат. Обычно так и происходит, - цитируют "Известия" Мостового. - Можно вспомнить, как сам Массимо возглавил команду после Дмитрия Аленичева и пошли победы. В итоге этот заряд растянулся до конца сезона, что принесло команде золото.

Потому что за эмоциями последовала и хорошая планомерная работа тренера. Как сейчас будет – непонятно. Против того же "Рубина" играть очень непросто, поскольку казанская команда набрала ход и вклинилась в гонку за медали. И очень важным будет то, как "Спартак" восстановится после матча в Шотландии против "Рейнджерс" в Лиге Европы.

Также Мостовой поделился мнением о возвращении в основной состав "Спартака" защитника Андрея Ещенко и полузащитника Дениса Глушакова.

- Трудно оценивать со стороны нынешнее состояние Глушакова и Ещенко. Месяц без игровой практики на уровне премьер-лиги обычно не проходит бесследно, - сказал Мостовой. - С другой стороны, на стороне футболистов повышенная мотивация, желание доказать, что зря Каррера их списал.

Не секрет, что у Глушакова с Массимо имел место длительный конфликт, в котором болельщики поддержали тренера, а не капитана. И ему ничего не остается, как игрой доказывать свою состоятельность и оправдывать непопулярное решение вернуть его в состав сразу после отставки главного тренера.