12:24 | Футбол — РФПЛ

Александр Мостовой: "Глушаков и Комбаров? Неудачная концовка сезона была не только у них"

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Бывший полузащитник "Спартака" Александр Мостовой поддержал решение руководства московского клуба пока не выставлять на трансфер хавбека Дениса Глушакова и защитника Дмитрия Комбарова. По его словам, все игроки красно-белых неудачно завершили сезон, не стоит выделять кого-то конкретного.

– Про всех игроков красно-белых можно сказать, что они провели неудачную концовку сезона, не только про Глушакова и Комбарова, – сказал Мостовой. – Могу вам еще двадцать фамилий назвать помимо них. У этих ребят есть контракты, почему они должны уходить из команды?

В сезоне-2017/18 Глушаков провел за клуб 33 матча и отправил в ворота пять мячей. Комбаров в 35-ти матчах отличился пятью результативными передачами. "Спартак" завершил сезон на третьем месте чемпионата России, набрав 56 очков. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2017-2018/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Serenky25

Дело в том, ято у некоторых она была неудачная, а некоторые все абсолютно завалили.

12:39

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