Александр Мостовой: "Дзюбу рано сбрасывать со счетов"

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой отметил, что нападающий "Зенита" Артем Дзюба еще сможет проявить себя. Форвард с приходом Роберто Манчини потерял место в стартовом составе команды

– Дзюба вновь не попал в стартовый состав и вышел только на замену. Вы тоже пока не видите его в основе "Зенита"?

– Знаете, сезон длинный. Очень многое еще может поменяться. Совсем недавно Жулиану был незаменим, а сейчас уже пишут, что он покидает "Зенит". Дзюбе еще представится шанс себя проявить. Его рано сбрасывать со счетов.

– А вы не думаете, что психологически он немного "сдулся"? Дзюба долго всем доказывал свою состоятельность, скитался по арендам, забивал. Потом перешел в "Зенит" и стал здесь основным нападающим, бомбардиром. А теперь при новом тренере – сел на лавку, да и в сборную его, наверное, вызывать не будут…

– Возможно, немного скис, испытывает внутренний дискомфорт. Нелегко смириться с ролью запасного. Другое дело – через это проходят все, если ты, конечно, не Месси и Роналду. При предыдущих тренерах "Зенита" проблемы возникали у других игроках. Ситуация неприятная, но когда у тебя контракт на три-четыре года и хорошая зарплата, нет повода впадать в депрессию. Здесь у тебя есть уверенность в относительно надежном будущем. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полное интервью Александра Мостового