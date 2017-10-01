Александр Мостовой: "Чем можно восторгаться в игре "Спартак" – "Урал"?!"

Экс-игрок "Спартака" Александр Мостовой в интервью "СЭ" отметил, что после первого тайма матча 12-го тура против "Урала" (2:0) не сомневался в победе красно-белых. По его словам, команда из Екатеринбурга не дотягивает до того, чтобы на ее фоне говорить о силе соперника.

– А у вас не было опасений, что после поединка с "Ливерпулем" спартаковцы выйдут на поле выхолощенными?

– Нет. В принципе, такое могло сложиться. Но когда мы увидели такой "Урал", какие-либо сомнения отпали сами собой. Гости играли без номинальных нападающих поначалу. Я просто сидел и ждал, когда забьют хозяева.

– Тем не менее, это лучший матч москвичей в этом сезоне?

– А я бы так вопрос не ставил, учитывая силу соперника. Впереди еще много игр. Лучший матч, наверное, еще впереди. В принципе, после первого тайма понимал, что "Спартак" не наступит на те же грабли и не растеряет преимущество. Уж слишком беззубым выглядел "Урал"...

– То есть не стоит восхищаться сегодняшним "Спартаком"?

– Ой, не люблю я это слово – "восхищаться". Слишком это громкие заявления. Вот параллельно играли "Челси" с "Манчестер Сити". Вот ими можно восхищаться. Там люди несутся со скоростью Усейна Болта и мяч обрабатывают в любых ситуациях. Ну а чем можно восторгаться в игре "Спартак" – "Урал"?! (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полное интервью Александра Мостового