Александр Мейтин: "Запретив баннер, Геркус нарушил правила, но по-человечески его можно понять"

Директор по безопасности и работе с болельщиками РФПЛ Александр Мейтин прокомментировал ситуацию с запрещенным баннером фанатов "Спартака" на матче 21-го тура чемпионата России с "Локомотивом" (0:0).

- Президент "Локомотива" Илья Геркус де-факто запретил этот баннер, но де-юре делать так было нельзя, - отметил Мейтин. - Есть правила, в которых сказано: если баннер согласован с организатором соревнований (а я лично его согласовал), то никто никто отменить это решение не может. Но сделано это было в ответ на события в первом круге, когда "Спартак" не допустил согласованный нами баннер фанатов "Локомотива".

Там был шарж на бывших игроков "Локомотива", которые перешли в "Спартак" и надпись "Рать взбунтовалась, чемпион ненастоящий". Геркус все это объяснил. С точки зрения права он совершил нарушение. Думаю, мы это обсудим на собрании лиги. Но по-человечески Геркус поступил правильно, я могу его понять. Получилась ничья 1:1. Начнем с чистого листа. Надеюсь, такое больше не повторится. (Филипп ПАПЕНКОВ)