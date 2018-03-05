Александр Мейтин: "Запретив баннер, Геркус нарушил правила, но по-человечески его можно понять"

Директор по безопасности и работе с болельщиками РФПЛ Александр Мейтин прокомментировал ситуацию с запрещенным баннером фанатов "Спартака" на матче 21-го тура чемпионата России с "Локомотивом" (0:0).
- Президент "Локомотива" Илья Геркус де-факто запретил этот баннер, но де-юре делать так было нельзя, - отметил Мейтин. - Есть правила, в которых сказано: если баннер согласован с организатором соревнований (а я лично его согласовал), то никто никто отменить это решение не может. Но сделано это было в ответ на события в первом круге, когда "Спартак" не допустил согласованный нами баннер фанатов "Локомотива".
Там был шарж на бывших игроков "Локомотива", которые перешли в "Спартак" и надпись "Рать взбунтовалась, чемпион ненастоящий". Геркус все это объяснил. С точки зрения права он совершил нарушение. Думаю, мы это обсудим на собрании лиги. Но по-человечески Геркус поступил правильно, я могу его понять. Получилась ничья 1:1. Начнем с чистого листа. Надеюсь, такое больше не повторится. (Филипп ПАПЕНКОВ)
letmebetomorrow
когда спартак запретил банер не было такого шлейфа, а геркус наршуитель!! и все обязтаельно должны про это знать, а про спартак мы должны знать только хорошее
15:03
Объектив
inspire_____ Что непонятно? Все, что создается не в недрах красно-белой кухни - возмутительно, оскорбительно и противозаконно! А на их шедевры должны молиться все, как на икону А. Рублева
14:46
inspire
bogisoff Svarjich, сравнивать оскорбляющий баннер Локо и нейтральный спартака... ============= так то оба банера были СОГЛАСОВАННЫМИ, а оскорбляющий или нейтральный понятия личностные ...
13:33
bogisoff
Svarjich, сравнивать оскорбляющий баннер Локо и нейтральный спартака...
12:57
shpasic
не по-человечески только, а "по понятиям".
12:41
Svarjich
а почему про нарушение правил Спартаком не говорили, когда они согласованный баннер не пропустили? Вначале создали прецедент, а сейчас остается только руками разводить
12:38
alex-ls
так получается Мейтин виноват-то!
12:20