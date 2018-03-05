12:13 | Футбол — РФПЛ

Александр Мейтин: "Запретив баннер, Геркус нарушил правила, но по-человечески его можно понять"

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Воскресенье. Москва. Черкизово. &quot;Локомотив&quot; - &quot;Спартак&quot; - 0:0. Илья ГЕРКУС.Илья Геркус: "Решение запретить баннер "Спартака" – ответ за первый круг"

Директор по безопасности и работе с болельщиками РФПЛ Александр Мейтин прокомментировал ситуацию с запрещенным баннером фанатов "Спартака" на матче 21-го тура чемпионата России с "Локомотивом" (0:0).

- Президент "Локомотива" Илья Геркус де-факто запретил этот баннер, но де-юре делать так было нельзя, - отметил Мейтин. - Есть правила, в которых сказано: если баннер согласован с организатором соревнований (а я лично его согласовал), то никто никто отменить это решение не может. Но сделано это было в ответ на события в первом круге, когда "Спартак" не допустил согласованный нами баннер фанатов "Локомотива".

Там был шарж на бывших игроков "Локомотива", которые перешли в "Спартак" и надпись "Рать взбунтовалась, чемпион ненастоящий". Геркус все это объяснил. С точки зрения права он совершил нарушение. Думаю, мы это обсудим на собрании лиги. Но по-человечески Геркус поступил правильно, я могу его понять. Получилась ничья 1:1. Начнем с чистого листа. Надеюсь, такое больше не повторится.  (Филипп ПАПЕНКОВ)

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 21-й тур. "Локо" vs "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (7)
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letmebetomorrow

когда спартак запретил банер не было такого шлейфа, а геркус наршуитель!! и все обязтаельно должны про это знать, а про спартак мы должны знать только хорошее

15:03

Объектив

inspire_____ Что непонятно? Все, что создается не в недрах красно-белой кухни - возмутительно, оскорбительно и противозаконно! А на их шедевры должны молиться все, как на икону А. Рублева

14:46

inspire

bogisoff Svarjich, сравнивать оскорбляющий баннер Локо и нейтральный спартака... ============= так то оба банера были СОГЛАСОВАННЫМИ, а оскорбляющий или нейтральный понятия личностные ...

13:33

bogisoff

Svarjich, сравнивать оскорбляющий баннер Локо и нейтральный спартака...

12:57

shpasic

не по-человечески только, а "по понятиям".

12:41

Svarjich

а почему про нарушение правил Спартаком не говорили, когда они согласованный баннер не пропустили? Вначале создали прецедент, а сейчас остается только руками разводить

12:38

alex-ls

так получается Мейтин виноват-то!

12:20

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