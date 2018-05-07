Александр Мейтин: "Выясняем, как баннер попал на трибуны в Черкизово"

Директор по безопасности и работе с болельщиками РФПЛ Александр Мейтин сообщил "СЭ", что проверка по скандальному баннеру, адресованному президенту "Локомотива" Илье Геркусу во время игры 29-го тура чемпионата России с "Зенитом" (1:0), продолжается. В лиге пытаются установить, как предмет попал на стадион.

- По поводу баннера (на матче "Локомотив" – "Зенит" в адрес Ильи Геркуса. - Прим. "СЭ") продолжается проверка, каким образом он попал туда, - заявил Мейтин. – О результатах проверки будет сообщено дополнительно.

Во время матча с "Зенитом" в Черкизове, в котором "Локомотив" обеспечил себе чемпионство в премьер-лиге, на гостевом секторе появился оскорбительный баннер в адрес президента железнодорожников Ильи Геркуса. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Все о чемпионате России