Александр Мейтин: "Вопрос введения Fan-ID обсуждается на уровне государства. В ближайшее время будет принято решение"

Директор по безопасности и работе с болельщиками РФПЛ Александр Мейтин оценил итоги первого тура, в котором, по его словам, сотрудникам безопасности удалось выявить больше правонарушений, чем прежде. Также он высказал свое мнение о введении паспорта болельщика.

- Мы увидели положительную динамику посещаемости, за счет новых стадионов увеличилось количество зрителей. Много болельщиков с детьми, много женщин. Количество полиции при этой ситуации не увеличилось, и проблем с безопасностью. В чаше стадионов в первом туре у нас не работало ни одного полицейского. Справляемся сами.

- Опыт чемпионата мира используется?

- Обязательно! Мы используем новые стадионы в режиме наследия. Хотим, чтобы то, что было создано во время чемпионата мира, осталось у нас. Давайте посмотрим информацию по задержанным. В прошлом году в первом туре было задержано семь человек. Сейчас – 64 человека, из которых 23 – за нарушение правил поведения. Хороший показатель или плохой? Я считаю, что очень хороший!



Мы раньше меньше случаев правонарушений выявляли, а сейчас новый подход и та же видеотехника нам помогают. Наказание стало почти неотвратимо. При этом у нас не было почти никакого материального ущерба. Да, на играх "Спартак" - "Оренбург" и "Арсенал" - "Динамо" была использована пиротехника, но люди, которые ее жгли, привлечены в административной ответственности.



Уменьшилось количество матерной брани. В первом туре прошлого сезона таких случаев было 18, сейчас – лишь один. Положительно расцениваем итоги первого тура.

- Болельщики "Спартака" открыто протестовали против введения Fan ID. Собирается ли лига его действительно вводить? И не боитесь, что паспорт болельщиков отпугнет зрителей со стадионов и уменьшит посещаемость?

- Система Fan ID была опробована еще на Олимпиаде. Потом – на чемпионате мира. Ее применение дало положительный результат, что отмечала ФИФА. Сейчас вопрос введения паспорта болельщиков обсуждается на уровне государства, это связано с безопасностью.



В ближайшее время будет принято решение. Какой будет механизм его введения – это еще будет обсуждаться. Возможно, некоторые технические коррективы будут проведены.



Например, эти Fan ID могут быть запрограммированы в банковские карты вместе с программой лояльностью. Давайте подождем. (Михаил ГОНЧАРОВ)

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