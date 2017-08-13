14:30 | Футбол — РФПЛ

Александр Мейтин: "Уровень безопасности на игре ЦСКА - "Спартак" был лучшим за последние 17 лет"


Директор по безопасности и работе с болельщиками РФПЛ Александр Мейтин подчеркнул, что уровень безопасности на матче 6-го тура чемпионата России ЦСКА"Спартак" (2:1) был лучшим за последние 17 лет. Мейтин отметил эффективную работу клубов и сотрудников полиции.

– За 17 лет, которые я работаю, впервые вижу такой высокий уровень безопасности на этом матче, – цитирует ТАСС Мейтина. – Всегда эти игры проходили более агрессивно. Конечно, это очень серьезная встреча, была пиротехника, но не столько, сколько раньше, когда горели все трибуны и стоял один мат. Были мелкие инциденты, которые тут же пресекались. Видно, что клубы стали работать более эффективно, спасибо полиции, которая здорово сработала, досмотр был качественный. Так что все прошло хорошо.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 6-й тур. ЦСКА - "Спартак" и другие матчи
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