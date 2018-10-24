Александр Мейтин: "УЕФА не должен открывать дело против ЦСКА, авария - несчастный случай"

Директор РПЛ по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин прокомментировал возможные последствия для ЦСКА после инцидента в римском метро.

Во вторник, 23 октября, перед матчем 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов между "Ромой" и армейцами (3:0) обрушился эскалатор на станции "Респубблика". Пострадали 16 российских болельщиков.

"Нужно дождаться результатов расследования, но, исходя из опыта, УЕФА не должен открывать дисциплинарное дело против ЦСКА. Это был несчастный случай", - цитирует сайт телеканала "360" Мейтина.

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