Александр Мейтин: "Почему на ЧМ болельщиков быстрее отпускали со стадиона? Там не было фанатов ЦСКА, "Локо" или "Спартака" – другая обстановка".

Директор по безопасности и работе с болельщиками РФПЛ Александр Мейтин на пресс-конференции по итогам второго тура чемпионата России объяснил, почему болельщики "Спартака" 50 минут ждали возможности выйти со стадиона после дерби с "Локомотивом" (0:0).

– После матча "Локо" – "Спартак" болельщики "Спартака" ушли только через 50 минут. Это нормально?

– Это извечная проблема. На больших матчах мы готовы выпускать, но такое количество выходящих людей не может единовременно попасть в метро. К тому же есть и особенность стадиона, он зажат. Будем решать эту проблему. Но когда мы принимаем решение держать болельщиков на трибунах после матча, мы беспокоимся об их безопасности. Конечно, получаем негатив, но лучше так, чем драки и пострадавшие.

На чемпионате мира было по-другому. Там нас не было болельщиков ЦСКА, "Спартака", "Локомотива". Была другая обстановка и другой контингент. Мы исходим из градуса напряжения. Я сам не люблю, когда долго держат, поэтому мы будем работать над этим. (Ярослав СУСОВ)

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