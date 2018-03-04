Александр Мейтин: "Не договорились с "Локомотивом", баннера "Спартака" на дерби не будет"

Директор по безопасности Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Александр Мейтин рассказал, что лиге не удалось договориться с "Локомотивом" о том, чтобы баннер болельщиков "Спартака" появился на сегодняшнем дерби. Ранее объединение болельщиков красно-белых "Фратрия" в Твиттере сообщило о том, что президент железнодорожников Илья Геркус запретил фанатам "Спартака" организовать перфоманс в матче с "Локомотивом".

- Не удалось договорится с "Локомотивом", чтобы баннер "Спартака" появился на сегодняшнем дерби, - сказал Мейтин.

- Как "Локомотив" это мотивировал, почему отказали?

- Пока не могу ответить на этот вопрос. Будет разбирательство на одном из ближайших собраний клубов РФПЛ. Но матч из-за этого отменять не будем!

- Как "Локомотив" могут за это наказать?

- Это уже наши корпоративные дела. Мы разберемся, не переживайте. (Павел ГУРЕВИЧ)

Матч "Локомотив" – "Спартак" состоится сегодня, 4 марта, и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.