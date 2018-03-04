15:09 | Футбол — РФПЛ

Александр Мейтин: "Не договорились с "Локомотивом", баннера "Спартака" на дерби не будет"

6

Директор по безопасности Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Александр Мейтин рассказал, что лиге не удалось договориться с "Локомотивом" о том, чтобы баннер болельщиков "Спартака" появился на сегодняшнем дерби. Ранее объединение болельщиков красно-белых "Фратрия" в Твиттере сообщило о том, что президент железнодорожников Илья Геркус запретил фанатам "Спартака" организовать перфоманс в матче с "Локомотивом".

- Не удалось договорится с "Локомотивом", чтобы баннер "Спартака" появился на сегодняшнем дерби, - сказал Мейтин.

- Как "Локомотив" это мотивировал, почему отказали?

- Пока не могу ответить на этот вопрос. Будет разбирательство на одном из ближайших собраний клубов РФПЛ. Но матч из-за этого отменять не будем!

- Как "Локомотив" могут за это наказать?

- Это уже наши корпоративные дела. Мы разберемся, не переживайте. (Павел ГУРЕВИЧ)

Матч "Локомотив" – "Спартак" состоится сегодня, 4 марта, и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

результаты опроса
23973 чел.
Как завершится матч 21-го тура чемпионата России "Локомотив" - "Спартак"?
Победой "Локомотива"
31.4%
Победой "Спартака"
47.5%
Вничью
21.0%
6
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 21-й тур. "Локо" vs "Спартак" и другие матчи
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (6)
Войти, чтобы оставить комментарий

lsergey733

- Как "Локомотив" могут за это наказать? - Это уже наши корпоративные дела. Мы разберемся, не переживайте. Надо понять так -- "что, я дурак воевать с госкомпанией..."

16:25

жек

Обойдутся пятачки, сегодня не их день!

16:02

tsalvlad

Старый добрый принцип: А нас за что? Ну да, запретили паровозам их баннер, так то было давно и неправда. За что СПАМу запрещать-то???

15:53

King's Bounty RND

Талантливый Свиням щелкнули по немытому пятачку!) ____________ но как то мелко и подленько...

15:21

Талантливый

Свиням щелкнули по немытому пятачку!)

15:17

afanasiy

Правильная ответка на запрет баннера паровозов в первом туре.

15:15

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!