16:38 | Футбол — РПЛ

Александр Мейтин: "Надеюсь, проблем с безопасностью на матче "Зенит" - "Спартак"не возникнет"


Новости директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин - о подготовке к матчу шестого тура чемпионата России "Зенит" - "Спартак". Он выразил надежду, что проблем с безопасностью не будет.

- РФПЛ готовится к матчу "Зенит" - "Спартак", у нас есть план на такие игры повышенной степени опасности, - цитируют Мейтина "РИА Новости". - Сил правопорядка будет в достаточном количестве, точная цифра будет известна на предматчевом совещании. "Зенит" имеет опыт приема таких больших матчей, надеемся, что проблем с безопасностью не возникнет.

Матч "Зенит" - "Спартак" состоится 2 сентября и начнется  в 19.00 по московскому времени.

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 6-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
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