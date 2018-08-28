14:57 | Футбол — РПЛ

Александр Мейтин: "На матче "Зенит" - "Спартак" будет увеличено число стюардов и полиции"


Директор по безопасности и работе с болельщиками РПЛ Александр Мейтин рассказал о подготовке к игре 6-го тура чемпионата России между "Зенитом"​ и "Спартаком".

– Впереди матч "Зенит" – "Спартак", который относится к разряду игр повышенной опасности. Будут ли усилены меры безопасности?

– Такие матчи, как "Зенит" – "Спартак", всегда сложные с точки зрения безопасности, поскольку между болельщиками клубов очень непростые отношения. Мы обязательно подготовимся к этому матчу и сделаем все, чтобы он прошел в комфортном режиме. Мы пригласим гораздо больше стюардов, полиции и уделим больше нашего внимания. Постараемся минимизировать нарушения правопорядка. Все нарушители будут наказаны. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Зенит - Спартак М

 

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 6-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
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