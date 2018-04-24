Александр Мейтин: "Матч "Краснодар" - "Локомотив" - повышенной опасности. Но мы это учтем"

На пресс-конференции, посвященной итогам 27-го тура чемпионата России, директор РФПЛ по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин затронул тему центральной встречи следующего тура.

- Игра "Краснодар" - "Локомотив" будет матчем повышенной сложности, - сказал Мейтин. - Москвичи, у которых есть шанс оформить чемпионство, наверняка это учли. Мы будем пристально наблюдать за этим матчем и окажем помощь, если понадобится. Но, думаю, что в Краснодаре все организуют хорошо - как всегда. С учетом опыта прошлого года все варианты развития событий будут учтены, все меры безопасности соблюдены. Выставим стюардов. Организация безопасности ложится на принимающую сторону.

- Будет ли РФПЛ готова вручить чемпионский кубок в Краснодаре?

- По регламенту кубок вручается на первой домашней встрече после того, как команда становится чемпионом. Это происходит после игры, - пояснил директор по связям с общественностью РФПЛ Сергей Алексеев. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)