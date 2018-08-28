Александр Мейтин: "Ковер "Ростова" согласовали как баннер"

Директор РПЛ по работе с болельщиками Александр Мейтин отметил, что лига позитивно относится к использованию болельщиками "Ростова" ковра в качестве одного из элементов поддержки.

Во время матча 4-го тура чемпионата России против "Енисея" болельщик дончан Алексей Кумовской демонстрировал ковер после голов любимой команды, эти эпизоды попали в телевизионную трансляцию. В 5-м туре он приехал в Тулу на игру с "Арсеналом" (1:0).

– "Ростов" породил тренд с коврами. Нужно ли согласовывать ковры перед проносом на игры и предметы, которыми их выбывают?

– Мы хорошо к этому относимся. Ковер также согласовали как баннер. Принято решение, чтобы это был такой талисман. А что касается предметов – это мухобойки. Если они применяются, чтобы выбивать ковер – то все нормально.

– Перед матчами "Локомотива" у арены проходят концерты. Создает ли это дополнительное неудобство службам безопасности?

– Мы хорошо относимся к этим акциям. Болельщики приходят заранее. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)