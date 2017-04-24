Александр Мейтин: "Инцидент в Ростове занял считанные секунды, никто не пострадал"

Директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин прокомментировал инцидент, возникший в ходе матча 24-го тура "Ростов" – "Спартак" рядом с трибунами ростовского стадиона. Ранее в интернете появилось видео конфликта сотрудников ОМОНа с фанатами гостей.
– По той информации, которую мне доложили, – говорит Мейтин, – часть болельщиков "Спартака", купивших билеты на трибуну ФК "Ростов", по решению координационного штаба матча была перенаправлена на свободные места секторов на Северной трибуне, где расположились болельщики москвичей.
К ним присоединилась и часть болельщиков, купивших билеты на центральные сектора. Перед началом матча у входа в гостевой сектор скопилось значительное количество зрителей, создалась давка.
В связи с тем, что создалась угроза жизни и здоровью людей, полицией без согласования с координационным штабом было принято решение оттеснить зрителей от входной зоны и обеспечить нормальный проход. В процессе этого возникла потасовка между болельщиками и ОМОНом. Сотрудниками ОМОНа были применены спецсредства. Инцидент занял считанные секунды.
Мы обязательно проведем разбор данного инцидента с ФК "Ростов" и МВД по Ростовской области. Отмечу также, что в результате данного инцидента никто не пострадал. (Сергей ЕГОРОВ)
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23 апреля 2017 г.
Beard
"никто не пострадал",в смысле никого не убили?!Мейтина на эти "санчитаные секунды",да под эти дубинки.......
20:12
serenky25
Я так понял, что болел били дубинками ради спасения их жизни и сохранения их здоровья.
19:33
marksan
Кто-нибудь что-нибудь понял из этого бреда Мейтина?
19:28