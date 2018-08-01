Александр Мейтин: "Болельщики "Локо" ухали Витинью? дураков много..."

Директор по безопасности и работе с болельщиками РФПЛ Александр Мейтин выразил свое отношение к расистским выкрикам фанатов "Локомотива" в адрес бывшего форварда ЦСКА Витинью.

- Болельщики "Локомотива" во время Суперкубка ухали Витинью. Как руководство премьер-лиги к этому относится?

- Позиция РПЛ давно известна: мы противники любых расистских проявлений, оскорблений людей и так далее.

Соответственно, мы не можем не обратить на это внимание. Работа ведется постоянно. Но вы же понимаете, дураков все равно много! И кто-то обязательно это сделает. Это даже с учетом того, что в "Локомотиве" играет достаточно чернокожих игроков.

- Также были драки между болельщиками ЦСКА и до, и во время матча. Даже погиб болельщик...

- Это очень грустно – то, что случилось. Мы соболезнуем близких и друзьям. Но вы понимаете, у нас большая страна, каждый день что-то происходит. И есть вероятность, что кто-то скажет, что один из участником был болельщик.

Всегда такое может быть. Я думаю, все произошло на бытовой почве – и это вне нашей компетенции. Что касается инцидента на трибунах, болельщики ЦСКА немного потолкались на верхнем ярусе. Мы зафиксировали нарушения, привлекли в ответственности некоторых. В этой ситуации должен разобраться сам клуб. (Михаил ГОНЧАРОВ)