Александр Мейтин: "Баннеры в адрес Еременко? Это как мат. Все говорим, что это плохо, но это есть"

Директор РФПЛ по работе с болельщиками Александр Мейтин рассказал о наказаниях в адрес фанатов "Краснодара" и ЦСКА.

- Игроков "Спартака" забрасывали бутылками. Как на это реагировать?

- Не характерно для "Краснодара". Там законопослушные болельщики. Видимо, какой-то эмоциональный срыв. Действительно, выброшены бутылки. Клуб уже отреагировал на это. Вычислил болельщиков с помощью видеосистемы. Это возможно потому, что все билеты "Краснодар" продант по паспортам. Материалы переданы в полицию, а затем суд решить меру ответственности этих людей. Было много вопросов, будут ли люди ходить, но за неделю до игры все билеты были проданы.

- Пронос ковра на матч в Ростове - нарушение?

- КДК даст оценку эпизоду с ковром. Ничего оскорбительного, такой юмор. Вопрос в том, почему пустили. Все вопросы к службе досмотра. Сделаем "Ростову" замечание. Ничего такого в этом нет, но надо согласовывать.

- Баннеры в адрес Романа Еременко.

- Попробуем установить пути проноса. Направим письмо в клуб, чтобы там разобрались. Негативный элемент фанатской субкультуры. Но такое встречается и у других команд. "Ливерпуль" в отношении Торреса, "Вест Хэм" - в адрес Пайета, "Спартак" - Дзюбы. Это как мат. Мы все понимаем, что это плохо, обсуждаем, но это все равно есть. (Ярослав СУСОВ)

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